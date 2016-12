El MoraBanc, un altre equip quan juga a fora

“Per guanyar un equip com el MoraBanc s’han de posar els cinc sentits en el joc.” Aquestes paraules pertanyen al tècnic del Tecnyconta Saragossa, Andreu Casadevall. El tècnic de Santa Coloma de Gramenet ho tenia clar, i ho va saber transmetre als seus jugadors. Per la seva banda, el Bàsquet Club MoraBanc va tornar a ser l’altre equip, el que juga com a visitant, és a dir el que es desconnecta en moltes fases del partit. Els de Joan Peñarroya no van posar els cinc sentits en el joc i vés a saber quants n’hi van posar. Va semblar que més aviat pocs. Els únics van ser David Navarro, Beka Burjanadze i Oliver Stevic. Els altres, per unes qüestions o per unes altres, no van estar gaire fins. El BC MoraBanc va consumar la seva cinquena derrota com a visitant de sis de possibles, però continua en posicions de classificació per disputar la Copa del Rei.

Sense Nacho Martín, una setmana més de baixa per a l’ala pivot de Valladolid, ni tampoc amb un David Jelínek al cent per cent, segons els comentaristes de Movistar Plus per un procés víric, el MoraBanc només va ser present en el matx en el primer quart i un xic a l’últim, ja que en el segon i el tercer va estar força fluix. És veritat que és difícil guanyar fora de casa a la Lliga ACB, però jugant d’aquesta manera la dificultat creix.

En els primers 10 minuts, millor posada en escena dels aragonesos, amb punts de Stevan Jelovac, assistències de Tomás Bellas i l’aportació interior de l’holandès Henk Norel. Per part dels andorrans, sis punts consecutius de David Navarro. L’escorta d’Esparreguera, com sempre, el més concentrat. Això sí, en un minut i mig Thanasis Antetokounmpo va acumular dues faltes i Shermadini va acabar els 10 primers minuts sense cap punt en el seu retorn a una de les seves cases. El 17-16 era el marcador que es reflectia a l’electrònic i, a l’inici del segon quart, parcial de 0 a 6 dels andorrans per deixar un 19 a 23.

El temps mort de Casadevall va fer despertar els seus jugadors i, en especial, el base lituà, Adas Juskevicius. Un parcial de 8 a 0 va fer tornar el MoraBanc a la dura realitat. Molt irregulars i sense cap idea de joc per superar un Tecnyconta Saragossa ben liderat des de la direcció de joc per Tomás Bellas. El tercer triple de Juskevicius va situar un 39-29 i al descans un alley-oop sense esmaixada d’Isaac Fotu va tancar el segon quart amb un 41-29, amb un parcial de 14-6 demolidor. Els aragonesos van veure l’anella en el seu estat natural i els andorrans no van veure ni anella ni tauler. Dos triples consecutius del MoraBanc, un d’Albicy i un altre de Jelínek, van provocar un bon inici de tercer quart, que va ser totalment anecdòtic ja que el Tecnyconta Saragossa es va mostrar molt més sòlid i coral en totes les facetes del joc. Dos triples de Martynas Gecevicius i dos més de Bellas van fer claudicar l’equip dirigit per Peñarroya amb un 64-47 en acabar el tercer quart.

En l’últim acte, el partit es va convertir en una cercavila sense cap control. A més a més, Peñarroya va ser desqualificat després de dues tècniques i Walker va aparèixer amb dos triples quan el partit ja estava acabat. Mala imatge, una més, lluny del poliesportiu. L’altre MoraBanc va tornar a aparèixer.