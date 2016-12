Punxa el líder

La Lliga Grup Sant Eloi no permet agafar la respiració als equips que ocupen posicions capdavanteres. El Tic Tapa UE Sant Julià va perdre la primera posició en solitari i la comparteix amb la UE Santa Coloma en empatar 1 a 1 contra l’FC Encamp. Els colomencs es van aprofitar de la desfeta laurediana golejant per 5 a 2 l’Assegurances Generals FC Ordino. Mentrestant, el Don Denis FC Santa Coloma ja es troba a només un punt dels dos líders de la classificació en vèncer per 1 a 2 a l’FC Lusitans, que es troba a sis punts dels dos primers.

El Tic Tapa UE Sant Julià es va veure sorprès per l’FC Encamp. Els de Luis Blanco van despertar quan Christian Paredes va avançar els de Vicenç Marqués al minut 62. Set minuts després, el Tic Tapa va empatar el partit amb un gol de Luis Blanco.

Aquesta ensopegada la va saber aprofitar la UE Santa Coloma. Els d’Emiliano González ja van sentenciar al primer temps amb gols de Boris Antón i Jordi Rubio. A la segona part, Víctor Bernat i Leo Alves van fer el 3 a 0 i el 4 a 0 i després dos gols de Sebas Bertrán van posar emoció, tot i que Víctor Bernat va sentenciar amb el 5 a 2 a dos minuts del final. Per la seva banda, el Don Denis FC Santa Coloma ja té molt a prop els dos primers classificats amb un triomf contra l’FC Lusitans amb gols de Peter Muñoz en pròpia meta després d’una jugada de Juanfer Laín i de Gabi Riera després d’assistència del mateix Juanfer Laín. El veterà Peralta va fer l’únic gol del Lusitans. El Restaurant The New 1978 UE Engordany va patir de valent per superar el Jenlai en guanyar per 2 a 1 amb gols de Samir i Lampereur. El gol de Lopesa va posar emoció al final.

Luis Miguel do Nascimento, nou àrbitre internacional

Andorra ja té nou àrbitre internacional. Si més no així mateix ho anuncia la UEFA. La retirada internacional d’Ignasi Villamayor obligava la Federació de Futbol a escollir un nou àrbitre internacional, i aquest serà el màxim candidat: l’exjugador Luis Miguel do Nascimento. A la llista de la UEFA només surt publicat el nom d’un àrbitre assistent, i aquest és Hugo Ricardo Jourdan. Fora de la llista d’àrbitres assistents es queda Manuel Antonio Nogueira. La FAF, finalment, es va decidir per Luis do Nascimento i un altre candidat, Hèctor Robas Bondia, queda descartat, tot i que ell està a l’espera de notícies.